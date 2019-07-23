Мужчина и женщина едва не утонули на Павловском водохранилище

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

20 июля в ходе патрулирования на Павловском водохранилище Нуримановского района обнаружены обессиленные мужчина и женщина. На самом глубинном месте водохранилища им приходилось прилагать максимум усилий, чтобы оставаться на поверхности воды. Инспекторы ГИМС пришли на помощь и помогли гражданам добраться до берега.

21 июля госинспекторами Средне-Бельского инспекторского участка обеспечивалась безопасность на соревнованиях по плаванию серии стартов «Триатлон Батыр» на озере Кандры-Куль Туймазинского района республики. В ходе патрулирования водного объекта на середине озера обнаружились трое граждан, еле державшихся на надувном матрасе. Инспекторами ГИМС оказана помощь, люди спасены.

Всего по состоянию на 22 июля на водных объектах республики зарегистрировано 27 происшествий, в них погибло 23 человека, шесть из которых дети. За аналогичный период прошлого года произошло 35 происшествий, в которых погибло 32 человека, из них шесть детей.

В летний период зарегистрировано 20 погибших. В десяти случаях утонувшие граждане находились в состоянии алкогольного опьянения. Все шесть случаев гибели детей произошли в результате купания без присмотра взрослых в необорудованных для этого местах.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в настоящее время освидетельствовано и допущено к эксплуатации 77 пляжей (АППГ – 68 пляжей). В 2019 году в республике оборудовано девять дополнительных пляжей. Работа по данному направлению продолжается. В настоящее время на водных объектах республики выявлено 210 несанкционированных мест купания, выставлено 1118 аншлагов о запрете купания.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан обращается к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности при нахождении на воде.