В Уфе женщина выпала из окна балкона

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В минувшее воскресенье потребовалась помощь жительнице Уфы — она висела за балконным ограждением на высоте третьего этажа.

Спасатели выехали на улицу Вострецова, 5. До прибытия специалистов пострадавшую удерживал ее сын. Они установили лестницу, добрались до женщины и, застраховав ее веревкой, переместили обратно на балкон.

Со слов сына, его мать страдает психическим расстройством. К счастью, он вовремя заметил, что она задумала, и успел среагировать.

Однако на следующий день, в понедельник, видимо, оставшись без присмотра, женщина 1963 года рождения вновь перелезла через ограждение балкона, но на этот раз никого рядом не оказалось, и она упала.

С травмами ее госпитализировали в одну из городских клинических больниц.