Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.86

EUR 70.79

22 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Будущих «Лидеров Башкортостана» проверят на вербальные способности

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Будущих «Лидеров Башкортостана» проверят на вербальные способности Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Для участников конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана» сегодня, 22 июля, начался второй этап дистанционного тестирования. Пятистам участникам, успешно прошедшим тест на эрудицию, предстоит пройти динамический тест интеллектуальных способностей, который позволит оценить их вербальные и числовые способности.

Тест вербальных способностей разработан для оценки способности к логическому анализу текстовой информации. Задания теста представляют собой фрагменты текста и утверждения к ним, по одному утверждению на каждый текст. Участнику необходимо оценить правильность утверждения, исходя из информации, содержащейся в приведенном фрагменте.

Также участники пройдут тест на способность работать с числовой информацией, представленной в виде таблиц, графиков и диаграмм. Здесь участники могут пользоваться калькулятором, поскольку тест в большей степени нацелен на понимание и оценку статистической информации, чем на вычисления.

Тестирование необходимо полностью завершить до 12:00 25.07.2019 по местному времени.

Напомним, проект «Лидеры Башкортостана» призван найти новых ярких, современных и талантливых управленцев. Он инициирован администрацией главы Башкирии. Главный приз конкурса – предложение о руководящей работе в госструктурах, его должны получить 50 участников.

Ранее сообщалось, что учетную запись на сайте конкурса создали 3486 человек, отправили видео-визитку — 1002, а сдали первый тест — 799, из которых ко второму тесту допущены 500 человек. Финал конкурса пройдет в прямом эфире телеканала БСТ в августе этого года.

Теги: Лидеры Башкортостана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Муж Луизы Хайруллиной отказался от первой версии об ограблении банка
Марат Хайруллин заявил, что жена ограбила банк в одиночку и он не знает, где деньги. Об этом сообщает СобКор02.ru. Муж Луизы Хайруллиной, похитившей из
Смертельное ДТП: в Башкирии при лобовом столкновении погибли двое
Сегодня около 14 часов в Туймазинском районе Башкирии на 25 км автодороги Белебей-Туймазы столкнулись встречные ВАЗ-2110 и Hyundai Accent. Как сообщил
В Уфе из ТРЦ «Мега» срочно эвакуировали всех посетителей
Из торгово-развлекательного центра «Мега» в Уфе только что эвакуировали всех посетителей. Многочисленных посетителей «Меги» попросили покинуть здание
Пошли за ягодами: в Башкирии нашли трех заблудившихся в лесу женщин
В Белорецком районе Башкирии спасатели нашли трех заблудившихся в лесу женщин. Как сообщили в Госкомите РБ по ЧС, накануне поступила информация о том,
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть