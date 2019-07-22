Фото: Олег Яровиков Будущих «Лидеров Башкортостана» проверят на вербальные способности Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Для участников конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана» сегодня, 22 июля, начался второй этап дистанционного тестирования. Пятистам участникам, успешно прошедшим тест на эрудицию, предстоит пройти динамический тест интеллектуальных способностей, который позволит оценить их вербальные и числовые способности.

Тест вербальных способностей разработан для оценки способности к логическому анализу текстовой информации. Задания теста представляют собой фрагменты текста и утверждения к ним, по одному утверждению на каждый текст. Участнику необходимо оценить правильность утверждения, исходя из информации, содержащейся в приведенном фрагменте.

Также участники пройдут тест на способность работать с числовой информацией, представленной в виде таблиц, графиков и диаграмм. Здесь участники могут пользоваться калькулятором, поскольку тест в большей степени нацелен на понимание и оценку статистической информации, чем на вычисления.

Тестирование необходимо полностью завершить до 12:00 25.07.2019 по местному времени.

Напомним, проект «Лидеры Башкортостана» призван найти новых ярких, современных и талантливых управленцев. Он инициирован администрацией главы Башкирии. Главный приз конкурса – предложение о руководящей работе в госструктурах, его должны получить 50 участников.

Ранее сообщалось, что учетную запись на сайте конкурса создали 3486 человек, отправили видео-визитку — 1002, а сдали первый тест — 799, из которых ко второму тесту допущены 500 человек. Финал конкурса пройдет в прямом эфире телеканала БСТ в августе этого года.