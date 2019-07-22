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Студенты УГНТУ приняли участие в летней студенческой школе в Баку

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 22 июл 2019.

14 – 21 июля студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета приняли участие в Летней студенческой школе «Путешествие в Страну Огней – Азербайджан», организованной Ассоциацией Российско-Азербайджанских университетов.

Программа школы была насыщенной и интересной. Студенты побывали в центре имени Гейдара Алиева, Музее истории, Музее ковра, Нагорном Парке культуры и отдыха. Помимо Баку, ребята посетили такие города, как Сумгаит, Гобустан и Губинский район, где, помимо достопримечательностей, познакомились с особенностями азербайджанской национальной кухни. Для участников школы были организованы экскурсии в Сумгаитский государственный, Бакинский государственный, Бакинский Славянский университеты и университет АДА.

В рамках летней школы состоялись встречи студентов с сопредседателями Ассоциации вузов России и Азербаджана ректором Сумгаитского госуниверситета Эльханом Гусейновым и ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамилем Бахтизиным.

На время участия в школе студенты обустроились в новом комфортабельном общежитии, построенном за счёт средств фонда имени Гейдара Алиева, во время проживания в котором познакомились с интересными людьми из других городов России. Ребята смогли пообщаться и подружиться с молодыми будущими специалистами, обучающимися в Азербайджане.

В последний день работы Летней студенческой школы «Путешествие в Страну Огней – Азербайджан» был проведен торжественный ужин, на котором каждый студент получил диплом участника Летней школы.

Теги: угнту
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