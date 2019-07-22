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В Уфе для съемок художественного фильма «Душа Пирата» перекроют несколько улиц

ОБЩЕСТВО
Фото: Янина Свице

В Уфе для съемок художественного фильма «Душа Пирата» перекроют несколько улиц Фото: Янина Свице

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе для съемок детского художественного фильма «Душа Пирата» перекроют несколько улиц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, временное частичное закрытие движения транспорта будет осуществляться в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

23 июля

улица Победы от ул. Первомайской до ул. Архитектурной с 09.00 ч. до 16.00 ч.;

25 июля

улица Калинина от ул. Мира до ул. Ульяновых с 11.00 ч. до 16.00 ч.;

улица Архитектурная от ул. Ульяновых до ул. Мира с 17.00 ч. до 19.00 ч.;

улица за Дворцом Орджоникидзе от ул. Конституции до ул. Космонавтов с 20.00 ч. до 00.00 ч.;

29 июля

улица Калинина от ул. Победы до ул. Рыбакова с 09.00 ч. до 21.00 ч.;

30 июля

улица Калинина от ул. Победы до ул. Рыбакова с 09.00 ч. до 21.00 ч.

Производство художественного фильма для детей «Душа Пирата» осуществляет московская кинокомпания «Студия IV». Проект поддержан Министерством культуры РФ. Сценарий фильма написал Алан Хурумов (Москва), генеральный продюсер — Мария Перекатова (Москва), режиссер — Айсыуак Юмагулов (Уфа), оператор-постановщик — Рияз Исхаков (Уфа).

По сценарию действие приключенческого фильма разворачивается в 1985 году. Трое друзей-школьников пытаются спасти своего друга, попавшего в больницу, и думают, что его душа вселилась в собаку по кличке Пират.

Теги: перекрытие улиц
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