В Уфе многодетной матери отказались предоставить земельный участок

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе многодетной матери чиновники городской администрации отказали в предоставлении земельного участка. 46-летняя женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. Вместе с ними она проживает в общежитии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Уфы.

В январе текущего года женщина узнала о наличии свободной земли в микрорайоне Сафроновский Ленинского района Уфы. Она обратилась в Управление земельных и имущественных отношений городской мэрии с заявлением о выделении ей этого участка в аренду. Чиновники отказали в его предоставлении и приняли решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды.

Прокуратура Уфы провела проверку по заявлению жительницы города. Согласно законодательству, семья имеет право на предоставление в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома без проведения торгов. Прокуратура города обратилась в Ленинский районный суд Уфы в защиту прав женщины и ее несовершеннолетнего ребенка-инвалида.

Суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление прокурора. Верховный суд республики отклонил доводы апелляционной жалобы ответчика и обязал администрацию предоставить семье участок в микрорайоне Сафроновский Ленинского района Уфы в аренду на 20 лет для строительства индивидуального жилого дома.