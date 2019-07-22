Участник из Башкирии - в Национальной сборной Worldskills Russia чемпионата мира в Казани

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 22 по 27 августа 2019 года Казань станет мировой столицей профессионального мастерства. Здесь пройдет 45-й чемпионат мира WorldSkills Competition 2019. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

В нем примут участие порядка 1500 конкурсантов из 69 стран мира. Участники будут соревноваться по компетенциям в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства.

В состав национальной сборной Российской Федерации вошли 63 конкурсанта. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования республики, среди участников — Ильмир Саитбаталов. Он обладатель золотой медали Финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia, студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, уроженец Хайбуллинского района. Его наставник — Рафаэль Яхин в 2017 году на мировом чемпионате WorldSkills Competition в Абу-Даби (ОАЭ) уже завоевал бронзовую медаль.

Представители Республики Башкортостан будут отстаивать честь страны в компетенции «Архитектурная обработка камня». В течение четырех соревновательных дней сборной предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.