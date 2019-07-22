Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.86

EUR 70.79

22 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии утвердили единые дни диспансеризации

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии смогут пройти диспансеризацию в единые дни. Врачи смогут осмотреть пациентов в среду, с 8 до 20 часов, и в субботу, с 8 до 15 часов.

Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве Башкирии.

Также определены кабинеты доврачебного приема, неотложной помощи, дни здорового ребенка и блок медицинской профилактики.

В 2019 году охватить медицинскими осмотрами планируется 764 740 человек.

Как сообщал ранее «Башинформ», по итогам первого полугодия установлено 28 817 случаев впервые выявленных заболеваний.

На первом месте среди них – болезни эндокринной системы (25,5 процента), на втором – болезни системы кровообращения (24,7 процента), на третьем – болезни мочеполовой системы (9 процентов).

Среди социально-значимых заболеваний впервые выявлены болезни системы кровообращения у 4 811 человек, сахарный диабет – у 690, злокачественные новообразования – у 137, туберкулез – у пятерых пациентов. На второй этап медосмотра направлены 89 808 человек, из них его прошли 78 105 человек.

Теги: здравоохранение, диспансеризация
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Муж Луизы Хайруллиной отказался от первой версии об ограблении банка
Марат Хайруллин заявил, что жена ограбила банк в одиночку и он не знает, где деньги. Об этом сообщает СобКор02.ru. Муж Луизы Хайруллиной, похитившей из
Смертельное ДТП: в Башкирии при лобовом столкновении погибли двое
Сегодня около 14 часов в Туймазинском районе Башкирии на 25 км автодороги Белебей-Туймазы столкнулись встречные ВАЗ-2110 и Hyundai Accent. Как сообщил
В Уфе из ТРЦ «Мега» срочно эвакуировали всех посетителей
Из торгово-развлекательного центра «Мега» в Уфе только что эвакуировали всех посетителей. Многочисленных посетителей «Меги» попросили покинуть здание
Пошли за ягодами: в Башкирии нашли трех заблудившихся в лесу женщин
В Белорецком районе Башкирии спасатели нашли трех заблудившихся в лесу женщин. Как сообщили в Госкомите РБ по ЧС, накануне поступила информация о том,
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть