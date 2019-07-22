В Башкирии утвердили единые дни диспансеризации

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии смогут пройти диспансеризацию в единые дни. Врачи смогут осмотреть пациентов в среду, с 8 до 20 часов, и в субботу, с 8 до 15 часов.

Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве Башкирии.

Также определены кабинеты доврачебного приема, неотложной помощи, дни здорового ребенка и блок медицинской профилактики.

В 2019 году охватить медицинскими осмотрами планируется 764 740 человек.

Как сообщал ранее «Башинформ», по итогам первого полугодия установлено 28 817 случаев впервые выявленных заболеваний.

На первом месте среди них – болезни эндокринной системы (25,5 процента), на втором – болезни системы кровообращения (24,7 процента), на третьем – болезни мочеполовой системы (9 процентов).

Среди социально-значимых заболеваний впервые выявлены болезни системы кровообращения у 4 811 человек, сахарный диабет – у 690, злокачественные новообразования – у 137, туберкулез – у пятерых пациентов. На второй этап медосмотра направлены 89 808 человек, из них его прошли 78 105 человек.