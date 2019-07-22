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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Молодежь Башкортостана готовит для форума «iВолга-2019» сюрприз с национальным колоритом

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

23 июля в Самарской области откроется молодежный Форум ПФО «iВолга 2.0». Делегация Башкортостана в составе 115 человек отправится на Мастрюковские озера.

Ребята подготовили сюрприз для своих коллег, сообщила советник по информационной политике ГФИ по РБ Юлия Тютина. Команда проведет сабантуй на полях форума и дискотеку с участием популярной группы «Матур», которая исполнит свои лучшие хиты на башкирском языке.

В этом году Молодежный форум ПФО провел «перезагрузку», которая коснулась основных направлений его работы, и будет называться «iВолга 2.0». Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.

В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, проходить образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек. Наиболее успешные ребята получают гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей.

За время проведения форума уже более 300 проектов участников «iВолги» получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

В ходе Форума «iВолга 2.0» будут работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты — предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны — гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны» (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», «iVolga International».

В этом году на форуме будет организован многофункциональный комплекс «Карьера будущего», в котором крупнейшие промышленные предприятия, представленные в Приволжском федеральном округе, будут проводить профориентационную деятельность для участников Форума «iВолга 2.0».

Принять участие в форуме смогут и представители маломобильной молодежи. Традиционно будет организован инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и гладкие дорожки для колясок. Кроме этого, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр.

Гостями Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители крупных некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, ведущие спортсмены Российской Федерации, ученые.

30 июля в торжественной церемонии закрытия, а также награждения победителей Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Форум завершится 31 июля.

Теги: молодежные проекты, iВолга
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