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В Башкирии в пяти больницах реализуется проект по разделению потоков пациентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкирии в пяти больницах реализуется проект по разделению потоков пациентов Фото: Минздрав РБ

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В пяти больницах Башкирии — городских клинических больницах №17, №13, №21, Больнице скорой медицинской помощи, Республиканском кардиоцентре реализуется проект «Умные приемные». Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве республики.

Потоки пациентов в отделении разделяются по цветовой гамме. «Красный поток» — угроза жизни, нестабильное состояние, декомпенсация одной из систем, сочетанные травмы.

«Желтый поток» — тяжелые пациенты со стабильными показателями жизненных функций, изолированные травмы, требующие оказания неотложной помощи.

«Зеленый поток» — пациенты с острыми или хроническими заболеваниями, не требующие неотложного вмешательства (субкомпенсация, легкие травмы, способность к самостоятельному передвижению сохранена) и плановые пациенты на госпитализацию.

«Примерная стоимость «умного приемного отделения» в республиканских больницах составляет от 500 млн до 1 млрд рублей с учетом операционных помещений и тяжелого оборудования. Это уже другой уровень оказания медицинских услуг, который позволяет максимально быстро принимать решение о тактике лечения экстренного больного, маршрутизировать, улучшить условия нахождения в приемном покое», — сообщал ранее Максим Забелин.

Теги: здравоохранение
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