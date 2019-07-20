Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.86 ↑

EUR 70.79 ↓

20 июля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат Госдумы: Неприемлемо, когда уголовники претендуют на лидерство в обществе

ПОЛИТИКА

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Государственной Думы Рамзил Ишсарин после публикации в СМИ документов об уголовном прошлом членов общественной организации «Башкорт» четко обозначил, что он не приемлет ситуацию «когда люди, претендующие на лидерство в обществе, имеют криминальное прошлое».

«Тем более они работают с сегментом молодежи, — сказал народный избранник. — Сегодня у нас рассматривается законодательная инициатива (правда, больше она связана с педагогической деятельностью), согласно которой вводится запрет на участие и преподавательскую деятельность с уголовным наказанием».

По словам Рамзила Ишсарина, лидеры общественных организаций должны быть примером для молодежи, образованными и профессиональными.

«Я не поддерживаю деятельность этой организации и крайне негативно отношусь к таким подходам, — объяснил депутат Госдумы. — В моей жизни тоже был опыт руководства национальной организацией (я возглавлял Союз башкирской молодежи). Мы тогда продвигали идею того, чтобы наша молодежь умела показать себя с лучшей стороны в конкурентной среде. Также призывали к межнациональному согласию и дружбе. И все это происходило не за счет унижения одной нации и превосходства другой».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало мнение руководителя центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Радика Мурзагалеева. Эксперт отметил, что деятельность членов БОО «Башкорт» необходимо направить в мирное русло.

Теги: депутат Госдумы, Башкорт, Рамзил Ишсарин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС Башкирии предупреждает об аномальной жаре
Главное управление МЧС по Башкортостану, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, сообщает, что днем 19 июля по юго-востоку республики прогнозируется сильн
Ударил топором по голове и задушил: житель Башкирии обвиняется в жестоком убийстве матери
Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Гафурийского района по статье «убийство». Как сооб
Жительницы Башкирии в сауне оказывали клиентам интим-услуги
В Башкирии оперативники города Салавата задокументировали факт организации и оказания услуг интимного характера в одной из городских саун. Стражи порядк
Радий Хабиров с рабочей поездкой прибыл в город Агидель
Территория АО «Башкирские электрические сети», которое было создано в апреле 2018 года распоряжением правительства Башкирии, стала первым пунктом рабоче
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть