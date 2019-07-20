Депутат Госдумы: Неприемлемо, когда уголовники претендуют на лидерство в обществе

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Государственной Думы Рамзил Ишсарин после публикации в СМИ документов об уголовном прошлом членов общественной организации «Башкорт» четко обозначил, что он не приемлет ситуацию «когда люди, претендующие на лидерство в обществе, имеют криминальное прошлое».

«Тем более они работают с сегментом молодежи, — сказал народный избранник. — Сегодня у нас рассматривается законодательная инициатива (правда, больше она связана с педагогической деятельностью), согласно которой вводится запрет на участие и преподавательскую деятельность с уголовным наказанием».

По словам Рамзила Ишсарина, лидеры общественных организаций должны быть примером для молодежи, образованными и профессиональными.

«Я не поддерживаю деятельность этой организации и крайне негативно отношусь к таким подходам, — объяснил депутат Госдумы. — В моей жизни тоже был опыт руководства национальной организацией (я возглавлял Союз башкирской молодежи). Мы тогда продвигали идею того, чтобы наша молодежь умела показать себя с лучшей стороны в конкурентной среде. Также призывали к межнациональному согласию и дружбе. И все это происходило не за счет унижения одной нации и превосходства другой».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало мнение руководителя центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Радика Мурзагалеева. Эксперт отметил, что деятельность членов БОО «Башкорт» необходимо направить в мирное русло.