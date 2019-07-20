«Башкорт» признал себя радикальной организацией?

УФА, 20 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель башкирских националистов БОО «Башкорт» Сагит Исмагилов признался, что они «радикальные националисты по многим вопросам, в том числе федеративным». Об этом сообщает «Sobkor02».

Также издание опубликовало документы, которые подтверждают уголовное прошлое членов национальной общественной организации. В частности, Руслан Гаппасов в 2004 году был осужден за убийство коллеги, с которым трудился на московском шарикоподшипниковом заводе (семь лет колонии строгого режима). Сообщается, что Гаппасов вымогал деньги у молодого парня в общежитии, а когда за него вступился другой, то тот схватился за нож.

Эльмир Мухаметьянов, который стал главным провокатором «Башкорта» на V Всемирном курултае башкир, тоже является нарушителем закона: осужден за грабеж с применением насилия и вымогательство, сопряженное с применением силы.

Еще один член национальной организации Юлай Аралбаев некогда был признан виновным и получил реальный тюремный срок за избиение людей.

На этом список уголовников в организации, считающей себя совестью нации, не заканчивается.