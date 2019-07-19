Фото: ИА «Башинформ» Главный редактор газеты «Кызыл тан» удостоен Почетной грамоты Президента России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Директор — главный редактор республиканской газеты «Кызыл тан» — филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Фаиль Фатхтдинов награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечается в документе, наш коллега удостоен этой высокой награды «за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации».

«Фаиль Камилович, действительно, по праву заслужил такую высокую награду. Газету «Кызыл тан» он возглавляет на протяжении долгих лет, и она успешная во все времена, очень много и продуктивно журналисты «Кызыл тана» работают с читательской аудиторией, проводят интересные акции. Много лет они ведут поисковую работу по пропавшим солдатам Великой Отечественной, а инициатором этого проекта был как раз сам редактор», — прокомментировала эту награду ответственный секретарь Союза журналистов Республики Башкортостан Мавлида Якупова.

Этим же указом за такие же заслуги награждена наша землячка Юлия Загитова, уроженка города Бирска, ныне проживающая в Москве и работающая секретарем Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Агентство «Башинформ» поздравляет коллег с заслуженной наградой.