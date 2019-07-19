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В Уфе студентке педагогического вуза пришлось через прокуратуру добиваться госстипендии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе студентке педагогического вуза пришлось через прокуратуру добиваться госстипендии Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Кировского района Уфы восстановила право студентки второго курса Башкирского государственного педагогического университета на получение ежемесячных выплат. По данным прокуратуры РБ, девушка после успешной сдачи сессии была переведена с коммерческой на бюджетную форму обучения в середине учебного семестра.

Но в вузе неправомерно отказали ей в назначении государственной стипендии. Кроме того, девушка из малоимущей семьи имела право на получение повышенной социальной выплаты, в начислении которой ей также было отказано.

«В обоснование своего решения сотрудники сослались на положение университета, согласно которому назначение госстипендии происходило лишь по итогам зимней и летней сессии два раза в год, и не предполагало ситуацию, когда студентов могли перевести на бюджетные места в середине учебного семестра», — сообщили в надзорном ведомстве и добавили, что эти положения противоречат законодательству об образовании.

Прокуратура района опротестовала данный документ и внесла в адрес ректора представление об устранении нарушений.

В итоге, студентке назначили государственную стипендию с момента ее перевода на бюджетную форму обучения, а также повышенную социальную стипендию. Что касается нормативных актов учебного заведения, то они были приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Теги: вуз, стипендия, прокуратура РБ
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