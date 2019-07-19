Фото: стоп-кадр видео | Видео: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии спасатели транспортировали работника с высотного строительного крана Фото: стоп-кадр видео | Видео: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В экстренные службы Башкирии 19 июля поступило сообщение о том, что в Туймазах при проведении ремонтных работ помощник машиниста-крановщика получил травмы. На помощь оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Оказалось, что на мужчину упали инструменты, из-за этого он получил переломы голени и бедра.

«Спасатели транспортировали мужчину с крана высотой с девятиэтажное здание при помощи альпинистского снаряжения и твердых носилок. Пострадавшему оказали первую помощь и передали его бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.