Фото: автор В Уфе на несколько дней закрыли проезжую часть по улице Новогорной Фото: автор

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на улице Новогорной на тепломагистрали были обнаружены повреждения. Сейчас силами «БашРТС» проводятся ремонтные работы, поэтому пришлось закрыть проезжую часть на этой улице — от Северного проезда до дома по №94/3 по улице Российской.

Ограничение движения транспорта будет действовать с 19.00 часов 18 июля до 24.00 часов 21 июля.

Предприятие просит жителей с пониманием отнестись к работам, целью которых является повышение качества и надёжности теплоснабжения в следующий отопительный период.