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19 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии отметили 30-летие создания в регионе таможенной службы

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 19 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио Главы Башкортостана Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом 30-летию образования таможенных органов на территории республики. Руководитель региона поздравил сотрудников и ветеранов Башкортостанской таможни с этой знаменательной датой.

В праздничном мероприятии принял участие руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, сообщает пресс-служба главы региона.

«Историю Башкортостанской таможни нельзя отделить от истории Башкортостана, который в этом году отмечает своё 100-летие, и от истории Федеральной таможенной службы, – подчеркнул он. – В том, что республика динамично развивается, наращивает свой экспортный потенциал, что здесь созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса, промышленности, экономики, сельского хозяйства, науки, культуры, образования, медицины, несомненно, есть доля участия таможенников Башкирии».

Поздравляя таможенников с праздником – 30-летием образования таможенных органов Республики Башкортостан, Радий Хабиров отметил, что таможенная служба играет исключительно важную роль в развитии экономики региона.

«Развитие экономики Республики Башкортостан мы строим таким образом, что открыли практически все наши двери для того, чтобы сотрудничать с другими странами, торговать, привлекать инвестиции. Конечно, таможенная служба играет здесь исключительно важную роль.Сегодня я от души благодарю всю предыдущую плеяду руководителей наших таможенных органов, которые стояли у истоков их создания. И, конечно, благодарю всех работников таможенной службы», — сказал руководитель республики.

Он особо подчеркнул, что Башкортостанскую таможню называют одной из пилотных точек, чтобы апробировать здесь современные методы развития таможенной службы.

Мероприятие завершилось вручением лучшим работникам Башкортостанской таможни государственных наград Республики Башкортостан.

Теги: таможня, Радий Хабиров
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