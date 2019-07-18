Руководитель Башкирии выразил соболезнования по случаю смерти Льва Бакусова

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкортостана, члены республиканского правительства, депутаты Госсобрания-Курултая РБ выразили соболезнование в связи с кончиной на 70-м году жизни видного государственного и общественного деятеля Льва Михайловича Бакусова.

Лев Бакусов родился 11 октября 1949 года в поселке Красное Радошковичевского района Молодеченской области Белорусской ССР.

В 1971 году окончил Уфимский авиационный институт, позже – Свердловскую высшую партийную школу.

Трудовую деятельность начал в 1971 году инженером-технологом Уральского филиала Национального института авиационных технологий в Уфе. После службы в 1972-1974 годах в Советской Армии вернулся на предприятие и продолжил работу старшим инженером-технологом.

В 1977-1978 годах являлся инструктором промышленно-транспортного отдела Октябрьского райкома КПСС Уфы, 1978-1982 годах – заместителем председателя исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов Уфы.

С 1982 по 1984 год работал заведующим Уфимского бюро по трудоустройству населения Государственного комитета Башкирской АССР по труду.

С 1984 по 1987 год замещал должность председателя исполкома Калининского райсовета Уфы.

В 1987 году перешел на работу в Управление Делами Совета Министров БАССР в качестве начальника управления по комплексному экономическому и социальному развитию отраслей народного хозяйства, затем – консультанта экономического отдела.

Большой опыт партийной и административной работы, высокие организаторские способности, инициативность в развитии отраслей послужили основанием для назначения Льва Бакусова в 1990 году первым заместителем председателя Госплана БАССР, в 1991 году – первым заместителем министра экономики БАССР.

Важной вехой в жизни Льва Михайловича Бакусова стало назначение в 1992 году министром труда и занятости населения Республики Башкортостан.

«Возглавляя министерство более 11 лет, Лев Михайлович внес весомый вклад в развитие системы социальной защиты населения. Незаурядные личностные качества, умение работать с людьми, честность и принципиальность позволили ему успешно трудиться на этом ответственном посту, заслужить доверие и уважение людей.

C августа 2002 по май 2003 года Лев Бакусов представлял Правительство Башкортостана в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

С 2003 по 2013 годы Лев Бакусов являлся депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан третьего и четвертого созывов, занимал должность председателя постоянного Комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности.

Многолетняя плодотворная деятельность Льва Михайловича Бакусова получила достойное признание. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан». Он был награжден знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», Почетной грамотой Республики Башкортостан, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», нагрудным знаком «Почетный работник Минтруда России», Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Светлая память о Льве Михайловиче Бакусове – замечательном человеке, большом профессионале и талантливом руководителе – навсегда сохранится в наших сердцах».

Р.Ф. Хабиров, К.Б. Толкачев, А.Г. Сидякин, Р.Р. Абдрахимов, Б.В. Беляев, Л.Х. Иванова, М.Ю. Киреев, И.А. Тажитдинов, И.И. Фазрахманов, Э.Р. Аиткулова, Р.Р. Ишмухаметов, М.А. Шайхулов, Ю.А. Мельников, У.М. Мустафин, М.Г. Хусаинов.