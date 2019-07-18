Уфимские улицы хотят оборудовать «городскими смартфонами»

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Уфы планируют внедрить систему «городских смартфонов». Аппараты предлагает установить компания «Тимилинк-Уфа». По словам представителя организации Регины Маннановой, инновационные гаджеты появятся в зданиях и комплексах, станциях, остановках транспорта, улицах и площадях.

«Они позволят жителям и гостям города совершать телефонные звонки по всей стране бесплатно, в том числе и экстренные, получать необходимую информацию о городе, узнавать о товарах и услугах, покупать билеты и многое другое абсолютно бесплатно», — уточнили на совещании в городской администрации в формате «Инвестчас».

Глава уфимской администрации Ульфат Мустафин одобрил инициативу инвестора и поручил соответствующим службам помочь в ее реализации.