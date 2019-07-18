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18 июля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Три пары студенческих друзей из Уфы празднуют золотые свадьбы

ОБЩЕСТВО
Фото: Фото: Ксения Зинова

Три пары студенческих друзей из Уфы празднуют золотые свадьбы Фото: Фото: Ксения Зинова

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Сегодня в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района спустя 50 лет семья Арзамазовых снова обменялась кольцами. С золотой свадьбой молодожёнов пришли поздравить семья и друзья.

Александр Васильевич и Галина Ивановна познакомились в Уфимском нефтяном институте (ныне университете), спустя год поженились. За годы семейной жизни они вырастили двух дочерей и четырёх внуков. Спустя пятьдесят лет они также остались верны своим увлечениям и себе.

«Секрет в том, что мы на одной волне были, как говорят. Мы начали с общего увлечения, а потом, когда появилась семья, – я не старалась его от этого увлечения отгородить. Мы всегда учитывали интересы друг друга», — поделилась «невеста».

«Я хочу поддержать: очень много было в нашей жизни слов «уступи» и «прости». Мне досталась удивительная жена, с её терпимостью, с её умом, красотой, таким драгоценным камнем, у которого я 50 лет огранку делал, но не успел. За следующие 50 лет, думаю, успею», — прокомментировал Александр Васильевич.

Поздравления семье Арзамазовых пришли и от врио главы республики, администрации города. Радий Хабиров пожелал молодожёнам долгих лет счастливой жизни и передал памятный подарок.

В этом году пятидесятилетие со дня свадьбы отметят ещё две пары — друзья Александра и Галины, которые тоже вместе со времён студенчества в нефтяном университете.

Теги: Золотая свадьба, ЗАГС
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