Фото: Олег Яровиков Граждан России призвали активнее выдвигаться в Общественные наблюдательные комиссии Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, поменяется полностью в 44 регионах России, в том числе в Москве. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

«В 44 регионах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в «Российской газете», — сказал Фадеев. По его словам, процесс выдвижения в состав ОНК довольно сложный. По закону выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Соответственно, нужна рекомендация от общественной организации. Нужна справка об отсутствии судимости, необходимо, чтобы судимости не было и у близких родственников. В состав комиссии могут войти от пяти до 40 человек.

Как уточнил Фадеев, процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.

Он призвал граждан как можно активнее выдвигаться в наблюдательные комиссии.

«Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон — бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Есть и попытки монетизации своего положения в комиссии — были случаи, когда наблюдатели пытаются способствовать организации условно-досрочного освобождения. Словом, мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной», — отметил Фадеев.

В Башкирии региональную Общественную наблюдательную комиссию возглавляет Олег Галин, заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана. Ему принадлежит инициатива внесения поправок к федеральному закону, регламентирующему деятельность общественных наблюдательных комиссий. В случае принятия данных поправок члены комиссии смогут проверять и обеспечивать соблюдение прав человека в местах принудительного содержания граждан — в конвойных помещениях зданий мировых и федеральных судов, в помещениях федеральной службы судебных приставов и в транспортных средствах, на которых задержанные, обвиняемые, подозреваемые, арестованные и осужденные граждане доставляются в суд, отдел полиции или исправительное учреждение.

Свое предложение он озвучил на круглом столе в рамках выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Уфе в конце марта этого года.