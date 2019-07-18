Фото: ИА «Башинформ» В Чишминском районе Башкирии пройдет фестиваль молодежи и спорта Фото: ИА «Башинформ»

ЧИШМЫ, 18 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 27 июля состоится фестиваль молодежи и спорта.

В программе праздника — любительские соревнования по футболу, волейболу, армрестлингу, кантовке колеса, фигурному вождению автомобиля и скутера.

На фестивальной поляне впервые будет организован вознаграждаемый раздельный сбор мусора — гости за проявленную сознательность будут получать купоны, которые разыграются в лотерее. Руководитель проекта «Добрые эко-уроки» Вероника Трегубова проведет для юных чишминцев экопредставление о вреде пластика, а Национальный музей РБ покажет выставку об Уральском море.

Также на фестивале будет работать общественная приемная с участием представителей районной администрации для приема обращений и разъяснений.

Чишминцы смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению ростовых цветов от студии «Мастер Дизайна», по акварельной живописи от художницы Адель Салиховой, посмотреть средневековый поединок в исполнении реконструкторов, пострелять из настоящего лука и примерить доспехи, сфотографироваться в них.

Фестиваль завершится концертом с участием местных музыкантов и группы «ВИА Чаппа», а в финале состоится салют.