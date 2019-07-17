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17 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ульфат Мустафин встретился со спортсменами Уфы – участниками Международных детских игр

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ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

После завершения 53-х летних Международных детских игр глава администрации Уфы Ульфат Мустафин пригласил юных спортсменов в мэрию и поздравил их с успешным выступлением на прошедших соревнованиях. Он отметил, что город гордится их выступлением и с нетерпением ждет новых спортивных достижений.

От имени спортсменов Виктория Лисицкая, завоевавшая в соревнованиях по плаванию две золотых и одну серебряную медаль, а также обладатель золотой медали в дзюдо Тимофей Шеин поблагодарили организаторов за возможность выступить на столь масштабном мероприятии.

«Хочу сказать спасибо тренерам, организаторам за то, что провели замечательные Игры. Для меня большая честь представлять город на таких значимых соревнованиях»,- сказала спортсменка.
Также глава столичной администрации Ульфат Мустафин наградил почетными грамотами тренеров сборной «Уфа-Газпром».

«Соревнования по скалолазанию впервые были включены в программу МДИ, – отметила тренер сборной Любовь Степанова. – По накалу эмоций они ничуть не уступают Олимпийским играм».
Напомним, на Играх команда «Уфа-Газпром» завоевала 25 медалей. Из них — восемь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.

Напомним, Международные детские игры проходили в Уфе с 9 по 14 июля по девяти олимпийским видам спорта. Всего было разыграно 87 комплектов медалей среди 1192 атлетов.

Генеральным спонсором Игр выступило ПАО «Газпром».

Теги: МДИ, Ульфат Мустафин
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