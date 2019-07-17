Общественники Нефтекамска побывали в Удмуртии на предприятии по утилизации химоружия

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

17 июля общественники Нефтекамска побывали на предприятии по утилизации люизита в Камбарском районе Удмуртии, где к 2023 году планируется построить современное производство по переработке отходов 1 и 2 классов опасности со всей России мощностью 50 тысяч тонн в год.

В этот же день в администрации Камбарского района состоялся брифинг для прессы и общественников о перепрофилировании объекта по уничтожению химического оружия. На вопросы ответили первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, исполнительный директор НИИ проблем экологии Ольга Плямина и другие.

По мнению председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, необходимость организации работы с опасными отходами в России назрела уже давно.

«Ко мне недавно обратились представители одной общественной международной организации и спросили: куда в вашей стране уходят опасные отходы? А никуда. У нас нет технологий. В Омске осудили предпринимателя, который собирал отходы первого и второго класса опасности из субъектов, в том числе из Башкирии и закапывал их в тайге. Нашли тысячи тонн отходов. В позапрошлом году нечто подобное было в Бирске, — констатировал он. — Но это единичные случаи, когда люди наказаны. В основном, отходы оказываются на бытовых сельских, поселковых свалках, в хранилищах, построенных 50-60 лет назад без гидроизоляции, без проектной документации. А то и просто в лесу, карьерах и на полях. Потом мы удивляемся, почему у нас люди хронически болеют. Мы с вами живем на 13-15 лет меньше европейцев. Я считаю, это результат нашей преступной экологической бездеятельности».

Между тем, как подчеркнул на брифинге Максим Корольков, у корпорации «Росатом» есть все необходимые компетенции для переработки отходов 1 и 2 класса.

«Что входит в эту категорию? Прежде всего, это электротехническое оборудование с различными жидкостями, которое уже не подлежит дальнейшей эксплуатации. Это отходы химических и металлургических предприятий (промывные воды, некондиционная продукция, растворы). По хорошему, предприятия сами должны перерабатывать их. Но им экономически нецелесообразно этим заниматься, — заявил первый заместитель гендиректора по развитию ФГУП «РосРАО». — Сегодня им разрешается передавать отходы лицензированным организациям, которые чаще всего не обезвреживают их, а просто размещают. И зачастую — на неподготовленных для этого площадках».

Он также отметил, что проектная предельная мощность ПТК «Камбарка» составит 50 тысяч тонн отходов 1 и 2 классов. Однако, это вовсе не значит, что такой объем отходов будет завозиться: мощность предприятия спланирована с учетом промышленного развития регионов.

На производственно-техническом комплексе «Камбарка» планируется обращение с отходами, которые образуются в результате деятельности, прежде всего, предприятий Удмуртской Республики и компаний близлежащих регионов, в соответствии с федеральной схемой, утверждаемой российским правительством. Информация станет доступна после внедрения федеральной схемы и единой государственной информационной системы по обращению с отходами 1 и 2 классов.

В свою очередь, известный эксперт в области экологии Ольга Плямина, ответственный секретарь центрального совета Всероссийской организации охраны природы напомнила, что сегодня из ежегодного объема опасных отходов утилизируется не более 1,5 процента. Именно поэтому вопрос требует своего решения.

Роза Ахмедшина, представитель общественности, поблагодарила за возможность присутствовать на предприятии и добавила, что делать выводы преждевременно.

«Я считаю, что делать выводы о возможности данного производства на площадях выезжающего отсюда завода по утилизации химического оружия ещё рано. Надо собирать сведения, проводить общественные слушания и экспертизу», — считает она.

Помимо общественников, в Камбарском районе Удмуртии также побывал глава администрации Нефтекамска Радмир Мавлиев.

По его словам, в целом завод приятно удивил своим современным оснащением.

«Здесь много современных лабораторий, которые по каждому виду отравляющих веществ проводят ежедневные исследования. Лаборатории позволяют проводить замеры вокруг завода на наличие вредных выбросов, — рассказал Мавлиев. — Данные о том что в Нефтекамске имеет место повышенная заболеваемость онкологией не соответствует действительности. Статистика свидетельствует о том, что заболеваемость в городе и окрестных районах не превышает общереспубликанских значений. Шумиху вокруг Камбарки нагнетают политические партии «Зелёные», РСД, ЛДПР, и другие. Я побывал на предприятии в Камбарке и убедился, что слухи о том, что там везде разлито, якобы, химическое оружие, что там ходить нельзя, не подтвердились. Я убедился в том, что там все чисто, аккуратно, что это серьезное предприятие. Ходили слухи, что там рядом большие грибы растут, деревья с желтыми листьями — это все неправда. В окрестных лесах изумительная природа».

Как считает глава администрации Нефтекамска, в целом люди обеспокоены именно тем, что ходят неподтвержденные слухи, недостаточно объективной информации о работе этого предприятия.

«Был информационный вакуум, и сегодняшний выезд направлен как раз на то, чтобы восполнить этот пробел», — добавил он.