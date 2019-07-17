Кандидат на пост главы Башкирии намерен подать заявление в прокуратуру

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кандидат на пост главы Башкирии от «Патриотов России» Рафис Кадыров добивается возбуждения уголовного дела по факту воспрепятствоания в сборе подписей, заявил сам Кадыров при получении удостоверения кандидата 17 июля.

«Я первым делом после получения удостоверения кандидата на должность главы республики пойду в прокуратуру Башкортостана с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту сбора подписей, — сказал Кадыров. — То, что происходит в республике под названием «предвыборная кампания» не соответствует предвыборной кампании, и если мы все — зарегистрированные кандидаты на пост главы республики — не объединимся и не поставим определенные требования, мы можем все просто снять свои кандидатуры и оставить эту предвыборную кампанию без оппозиционных участников, потому что то, что происходит в республике, мы считаем преступлением. На мой взгляд, под видом предвыборной кампании в республике идет большая махинация. Если правоохранительные органы посчитают что всё, что происходит в республике, законно, я просто отказываюсь участвовать в этой вакханалии».

По словам Кадырова, более подробно свою позицию он намерен изложить на предстоящий пресс-конференции и на встречах с журналистами.