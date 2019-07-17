Фото: Пресс-центр правительства Республики Башкортостан Делегация из Башкирии учится в Москве создавать научный центр мирового уровня Фото: Пресс-центр правительства Республики Башкортостан

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

На проходящем в Москве образовательном интенсиве «Остров 10-22» представители Башкирии изучают особенности создания научно-образовательного центра (НОЦ). От республики участвуют работники Правительства РБ, Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, Корпорации развития РБ, сотрудники УГНТУ, УГАТУ, БашГУ.

«В рамках «Острова» мы проведем модуль, посвященный обсуждению и созданию НОЦ. В течение пяти дней мы будем каждый день разбирать модель организации НОЦ с той или иной стороны. С точки зрения финансовой и правовой модели, с точки зрения инноваций и взаимодействия с бизнесом, что бизнесу нужно от НОЦ, почему, какие мотивы, стимулы нужно создать крупным индустриальным партнерам, чтобы они вошли и стали полноправными партнерами НОЦ», — прокомментировал первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

Для реализации национального проекта «Наука» в Башкирии уже приступили к созданию НОЦ мирового уровня «Цифровые технологии и новые материалы для повышения эффективности добычи, транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья». Рабочая группа проекта приступила к формированию пакета документов для подачи заявки на 2020 год. Координирует работу Корпорация развития РБ.

Планируется, что НОЦ в Башкирии объединит ведущие научные образовательные организации высшего образования региона — УГНТУ, УГАТУ, БГУ, УФИЦ РАН РБ, Академии наук РБ, проводящие научные исследования и разработки с предприятиями реального сектора экономики.

По итогам «Острова» 20 июля состоится защита программ будущих научно-образовательных центров.