Фото: соцсети В Башкирии малолетнюю девочку силой забрали у отца Фото: соцсети

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

В Кушнаренковском районе Башкирии на днях в присутствии судебных приставов и сотрудников правоохранительных органов мать силой забрала малолетнюю девочку у отца. Инцидент снимали сразу на несколько телефонов. Запись «изъятия» ребенка попала в соцсети.

На ней видно, как перед частым домом собралась толпа людей: родственники, соседи, сотрудники ведомств. В их присутствии кричащую и упирающуюся девочку силой вытащили со двора частного дома в сторону машины какие-то женщины и мужчины.

«Не трогайте меня!», — истошно кричит ребенок.

«Она имеет право, уберите руки», — защищает девочку мужской голос.

«Иди отсюда, уйди от ворот», — говорит женщина матери ребенка.

«Что творится... Ну не хочет ребенок к матери, ну психику просто портят. Они насильно ее тащат!», — кричат очевидцы.

Глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин оперативно отреагировал на ситуацию, нашел семью девочки и приехал навестить ребенка. На своей странице в соцсетях он написал, что инцидент не совсем однозначный и сложный.

«Стали разбираться в ситуации, где, судя по выложенному в сеть видео, у отца отбирают дочку с вовлечением множества посторонних людей. Случай оказался неоднозначным из-за непростых семейных отношений. После развода родителей ребенок остался с отцом. Позднее Кушнаренковский районный суд принял решение оставить ее с матерью. Это же решение оставил в силе Верховный Суд РБ. Встретились со всеми сторонами и договорились, что дочь будет видеться с обоими родителями, — сообщил Руслан Гизатуллин. — Решил лично удостовериться, как себя чувствует ребенок. Девочка сейчас находится с матерью, здорова и невредима, отношения с мамой теплые. Очень жаль, что из-за недопонимания между мужем и женой чаще всего страдает самое дорогое, что есть в жизни — дети. Добра и любви нашим семьям!».