Фото: Администрация Уфы В Уфе завершили ремонт дороги Уфа - Аэропорт и трех улиц в Черниковке Фото: Администрация Уфы

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

8,4 км дороги Уфа — Аэропорт отремонтировано в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Было выполнено фрезерование и уложено асфальтобетонное покрытие, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Также завершились ремонтные работы на трех улицах в микрорайоне Черниковка. На проезжих частях улиц Комарова, Матвея Пинского и Новочеркасской провели фрезерование старого дорожного покрытия, заменили бордюрные камни, уложили новое асфальтобетонное покрытие, завершили устройство искусственных неровностей и нанесли дорожную разметку.

В 2019 году в Уфе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 48 км дорог на площади 822 тысяч иквадратных метров. Бюджет на эти работы запланирован в размере 1,3 млрд рублей.