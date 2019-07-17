Фото: ИА «Башинформ» Завод роботизированных паркингов в Уфе получит льготы как приоритетный инвестпроект Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

Проект «Строительство завода по производству роботизированных парковочных систем на территории города Уфы» стал одним из приоритетных инвестпроектов республики. Для его реализации латвийским представителем «BoxParking» совместно с группой компаний «ПСК-6» было организовано предприятие ООО «БоксПаркингУфа». Его целью является создание роботизированных парковочных мест в Уфе. Проект сопровождает АО «Корпорация развития Республики Башкортостан».

Оборудование BoxParking предназначено для размещения автомобиля на компактной площади и имеет целую систему облегчения парковки. Потребность в автостоянках в центральной части Уфы оценивается примерно в 20 тысяч квадратных метров. Начало размещения запланировано на участках общей площадью 3,5 тысячи кв. м. Планируемый объём инвестиций составит 700 млн рублей. Срок реализации проекта — 2019-2021 годы. Запущенное производство создаст примерно 125 рабочих мест.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что соглашение о строительстве завода по производству роботизированных парковочных систем на улице Свободы в Уфе было подписано представителями Башкирии и Латвии на полях ПМЭФ.