Фото: страница Ленары Ивановой в соцсети Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова ответила на видео колясочника на лестнице поликлиники Фото: страница Ленары Ивановой в соцсети

УФА, 17 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На создание доступной среды в социальных учреждениях Башкирии потребуется 8,3 млрд рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о.вице-премьера Правительства Башкирии Ленара Иванова.

«В республике 14468 объектов, из них спорта — 6900, культуры — 4400, здравоохранения — 164, образования — 2700 и социальной защиты — 154, которые требуют переоборудования с целью доступности для инвалидов. Причём, когда мы говорим о доступности, подразумевается так называемый универсальный дизайн, то есть доступность для всех групп инвалидов (по зрению, по слуху, опорников и с ментальным нарушениями), родителей с колясками и пожилых граждан. Всего в республике проживает 270 тысяч инвалидов (по зрению 8469, по слуху 3678, колясочников 5317)», — пишет Ленара Иванова.

На переоборудование одного объекта требуется 700 тысяч рублей.

Госпрограмма «Доступная среда» стартовала в 2011 году.

«Сначала она щедро софинансировалась из федерального бюджета. Сейчас это в большей степени задача самих субъектов и муниципалитетов. Всего за эти годы переоборудовано 542 объекта. В среднем 50 — 60 в год. За 2011-2019 годы потрачено 1,3 млрд на все мероприятия (там не только капвложения, но и сурдоперевод, диспетчерская для глухих, обучение тифлопереводчиков)», — поясняет и.о. вице-премьера.

По словам Ленары Ивановой, разом такое количество построенных в советское время объектов государство не может перестроить. Например, 90% поликлиник Уфы находятся в приспособленных помещениях.

В настоящее время действуют строительные стандарты по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп, и сдать объект без их соблюдения нельзя.

Ленара Иванова попросила руководителей профильных министерств обратить пристальное внимание на тему создания доступной среды при планировании средств на капитальный ремонт.

Пост вице-премьера стал своеобразным ответом на публикацию следж-хоккеиста Рустама Набиева, который показал, как приходится забираться по лестнице в поликлинику №46 по улице Авроры 5/2 и тащить за собой коляску, потому что имеющиеся пандусы не приспособлены для подъема колясочников. Напомним, Рустам Набиев потерял обе ноги во время обрушения казармы в Омске.