Информация о якобы неуплаченных штрафах известными людьми в базе УФССП отсутствует

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с появившимся потоком сообщений об известных людях, якобы не оплативших штрафы, агентство "Башинформ" за комментариями обратилось в службу судебных приставов.

"Нам очень приятно, что наш сайт начали обращать внимание. Там действительно можно найти нужную информацию по задолженностям. Но что муссируется в средствах массовой информации в последнее время, то что там указано, этих штрафов в нашей базе данных нет", — сообщил руководитель Управления ФССП по РБ Ильнур Махмутов.

Отметим, что материалы публикаций ряда СМИ и социальных сетей о якобы имевших место задолженностях по административным штрафам известных в республике людей направлены в компетентные органы с просьбой разобраться.