Фото: ИА «Башинформ» HR-менеджеры назвали главной проблемой соискателей завышенные зарплатные ожидания Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Зинова/.

﻿Опрос службы исследований HeadHunter среди HR-менеджеров компаний из разных регионов России, в том числе в Башкирии, показал, с какими проблемами при подборе персонала они сталкиваются чаще всего.

Самая распространённая проблема – необоснованно высокие зарплатные ожидания соискателей. Её выделили 71% сотрудников отдела персонала. 57% отметили, что часто соискатели дают отклик на неподходящую их профилю вакансию. Ещё 53% рассказали, что многие в целом не понимают, какая работа им нужна.

«Сетуют HR-менеджеры и на то, что порой соискатели плохо прорабатывают свое собственное резюме: например, бывает, что специалист обладает уникальным опытом, который как раз и необходим на вакантной должности, однако в резюме это не прописано. Часто соискатели с хорошим стажем, претендующие на несколько разных специальностей, стараются урезать свое резюме, чтобы не испугать работодателя объемом – и как следствие, упускают важные детали. Чтобы этого не произошло, стоит создавать сразу несколько резюме – по одному на каждую должность, которая интересна – и расставлять соответствующие акценты», — рекомендует Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Не основную, но важную роль при приёме на работу играют и такие факторы как внешний вид и поведение на собеседовании. Неподходящий наряд и грубая речь могут заставить HR-менеджеров задуматься о поиске другого кандидата.

По данным опроса, проведённого HeadHunter в конце прошлого года, соискатели первоначально смотрят на требования к кандидату и условия работы, а уже потом на уровень заработной платы. 40% даже готовы снизить запрос по оплате ради гарантированного трудоустройства.

«Даже если вакансия показалась привлекательной, и соискатель пришел на собеседование, он не обязательно примет приглашение на работу. Во-первых, откликнувшись на вакансию, большинство – 74% – готовы ждать ответ работодателя максимум одну неделю, потом звать человека на собеседование может быть поздно. Во-вторых, грубая манера общения, атмосфера допроса, собеседование одновременно с несколькими кандидатами, слишком личные вопросы, а также неэтичные замечания про предшествующего сотрудника могут оттолкнуть кандидата», — добавляет Анна Осипова.