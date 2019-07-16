Штрафы не «сгорают в базе»: ГИБДД Уфы проводит спецоперацию
Штрафы не «сгорают в базе»: ГИБДД Уфы проводит спецоперацию Фото: автор
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На территории Уфы с 16 июля и до 25 июля будет проводиться профилактическая операция «Должник».
За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении, гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.
«Неоплаченные в установленном законом сроки административные штрафы направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов, а не «сгорают в базе», как считают многие, — проинформировали в пресс-службе ГИБДД Уфы.