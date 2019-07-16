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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Штрафы не «сгорают в базе»: ГИБДД Уфы проводит спецоперацию

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Штрафы не «сгорают в базе»: ГИБДД Уфы проводит спецоперацию Фото: автор

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 16 июля и до 25 июля будет проводиться профилактическая операция «Должник».

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении, гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.

«Неоплаченные в установленном законом сроки административные штрафы направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов, а не «сгорают в базе», как считают многие, — проинформировали в пресс-службе ГИБДД Уфы.

Теги: ГИБДД, штрафы, профилактическая операция
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