Фото: Ксения Калинина Житель Башкирии вместо отлова и содержания в приюте бездомных животных убивал их Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Белебеевского района по статье «мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в 2016 году компания «АвтоТехСтрой» приняла участие в аукционе на заключение контракта на отлов и содержание бездомных животных. Чтобы убедить комиссию в наличии приюта для бездомных питомцев, руководитель фирмы арендовал несколько вольеров. После оформления договора с администрацией преступник не организовал осмотр, стерилизацию, прививание животных и их временное содержание в приюте. Зато он нанял рабочих, которые занимались их отстрелом.

Позже он необоснованно получил оплату по контракту, представив чиновникам подложные документы об осмотре и содержанию в приюте более 300 собак и кошек. Так, он похитил свыше 190 тысяч рублей. В 2017 году мужчина заключил очередной договор на предоставление аналогичных услуг и вновь похитил свыше 300 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кушнаренковский районный суд.