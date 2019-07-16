Жительница Башкирии победила на Международном турнире косарей
Фото: пресс-служба Минсельхоза
Жительница Башкирии победила на Международном турнире косарей Фото: пресс-служба Минсельхоза
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Победителем конкурса «Краса полей» VIII Международного турнира косарей стала жительница Башкирии Анастасия Скороходова.
Как сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза, в турнире, который прошел в поселке Арти Свердловской области, соревновались более 80 участников из нескольких регионов России, а также Франции, Черногории, Украины, Словакии, Таджикистана и Армении.
Республику Башкортостан представляла команда из Дуванского района. В ее составе — Ильгам Басыров, Татьяна Щербинина, Анастасия Скороходова и Светлана Серебренникова.
Мужчины состязались в покосе 100-метровой полосы, а женщины — 50-метровой. Победителей оценивали по нескольким критериям: время, затраченное на покос, длина скошенной травы и народные наряды косарей.
Соревнования проходили на базе Артинского завода, который уже более 200 лет является единственным в стране производителем сельскохозяйственных кос и серпов. Специалисты Артинского завода провели мастер-классы для желающих постигнуть премудрости подготовки косы к работе и самого процесса косьбы.