Анастасия Скороходова на конкурсной делянке

Фото: пресс-служба Минсельхоза Жительница Башкирии победила на Международном турнире косарей Фото: пресс-служба Минсельхоза

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Победителем конкурса «Краса полей» VIII Международного турнира косарей стала жительница Башкирии Анастасия Скороходова.

Как сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза, в турнире, который прошел в поселке Арти Свердловской области, соревновались более 80 участников из нескольких регионов России, а также Франции, Черногории, Украины, Словакии, Таджикистана и Армении.

Республику Башкортостан представляла команда из Дуванского района. В ее составе — Ильгам Басыров, Татьяна Щербинина, Анастасия Скороходова и Светлана Серебренникова.

Мужчины состязались в покосе 100-метровой полосы, а женщины — 50-метровой. Победителей оценивали по нескольким критериям: время, затраченное на покос, длина скошенной травы и народные наряды косарей.

Соревнования проходили на базе Артинского завода, который уже более 200 лет является единственным в стране производителем сельскохозяйственных кос и серпов. Специалисты Артинского завода провели мастер-классы для желающих постигнуть премудрости подготовки косы к работе и самого процесса косьбы.