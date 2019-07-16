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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жительница Башкирии победила на Международном турнире косарей

ОБЩЕСТВО
Анастасия Скороходова на конкурсной делянке
Фото: пресс-служба Минсельхоза

Жительница Башкирии победила на Международном турнире косарей Фото: пресс-служба Минсельхоза

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Победителем конкурса «Краса полей» VIII Международного турнира косарей стала жительница Башкирии Анастасия Скороходова.

Как сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза, в турнире, который прошел в поселке Арти Свердловской области, соревновались более 80 участников из нескольких регионов России, а также Франции, Черногории, Украины, Словакии, Таджикистана и Армении.

Республику Башкортостан представляла команда из Дуванского района. В ее составе — Ильгам Басыров, Татьяна Щербинина, Анастасия Скороходова и Светлана Серебренникова.

Мужчины состязались в покосе 100-метровой полосы, а женщины — 50-метровой. Победителей оценивали по нескольким критериям: время, затраченное на покос, длина скошенной травы и народные наряды косарей.

Соревнования проходили на базе Артинского завода, который уже более 200 лет является единственным в стране производителем сельскохозяйственных кос и серпов. Специалисты Артинского завода провели мастер-классы для желающих постигнуть премудрости подготовки косы к работе и самого процесса косьбы.

Теги: сельское хозяйство
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