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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

За какие открытия ученым из Башкирии вручили президентские гранты до 1 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ГФИ по РБ

За какие открытия ученым из Башкирии вручили президентские гранты до 1 млн рублей Фото: ГФИ по РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Гранты президента России Владимир Путина получили шесть ученых из Башкирии. Четырем кандидатам наук и двум докторам вручил свидетельства главный федеральный инспектор по республике Михаил Закомалдин.

«Трудно переоценить важность сегодняшнего события не только для республики, но и всего Приволжского федерального округа. Из 2684 заявок, претендующих на гранты, со всей страны поддержано лишь 460. Ваши работы, я уверен, будут иметь реализацию в жизни. Вы продвигаете отечественную науку вперед, без нее невозможен прогресс», — отметил Закомалдин.

Представитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Оксана Ласточкина работает над областью сельского хозяйства. Молодой ученый разрабатывает устойчивость растительных организмов к болезням и дефициту влаги.

Вячеслав Цветков из БашГУ выясняет все тонкости насекомых-вредителей и микроорганизмов, которые вызывают болезни растений.

Доктор наук «Институт проблем сверхпластичности металлов РАН» Елена Корзникова получила грант в размере одного миллиона рублей на исследование дефектов, возникающих в твердом материале в результате интенсивных воздействий. Главная цель ее изысканий — получение знаний, позволяющих управлять структурой материала.

Кандидат наук Вячеслав Вавилов, представляющий УГАТУ, работает над современным электродвигателем и генератором, которые используются для строительства новейших самолетов. На дальнейшее исследование он получил 600 тысяч рублей.

А доктор наук УГАТУ Камиль Рамазанов пытается решить проблему повышения стойкости металлорежущих инструментов, применяемых, в частности, в авиационной промышленности. Кандидат наук Ольга Абрамова из БашГУ посвятила свою работу биохимическим процессам.

Средства в размере от 600 тысяч до 1 млн рублей выделены ученым для дальнейшего продвижения своих проектов и исследований. Средства должны быть освоены в течение двух лет.

Теги: гранты, президентские гранты, ученые, Владимир Путин, Михаил Закомалдин
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