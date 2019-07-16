Вице-мэр Уфы прокомментировал фейковую информацию о себе
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Заместитель главы администрации Уфы по транспорту Ильдар Юланов прокомментировал «Башинформу» информацию о якобы не уплаченных административных штрафах, числящихся на нём.
«Данная информация не является достоверной. Штрафы, указанные в сообщениях СМИ — за мной не числятся. Причины появления их в материале — мне также неизвестны», — сказал Юланов.
Как стало известно нашему агентству, в связи с появившимся потоком фейковых сообщений об известных людях, якобы не оплативших штрафы, материалы направлены в компетентные органы с просьбой разобраться.