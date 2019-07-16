В Салаватском районе Башкирии построят школу на 80 мест и детский сад на 40 мест

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Лаклы Салаватского района Башкирии построят школу на 80 мест и детский сад на 40 мест.

Как сообщается на сайте госзакупок, на эти цели планируется выделить 153 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Аукцион состоится 24 июля.

В 2019 году согласно техзаданию планируется выполнить земляные работы, установить фундамент, стены, кровлю, а в 2020 году приступить к установке окон и отделке.

Второй этап работ должен завершиться к 1 октября 2020 года.