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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Четыре доктора из Башкирии стали призерами Всероссийского конкурса врачей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Четыре доктора из Башкирии стали призерами Всероссийского конкурса врачей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Четыре доктора из Башкирии стали призерами Всероссийского конкурса врачей.

Первое место в номинации «Лучший сельский врач» заняла Гузель Мифтахова, врач-терапевт участковый Малоязовской центральной районной больницы.

Третье место в номинации «Лучший педиатр» заняла заведующая поликлиникой, врач-педиатр Мелеузовской центральной районной больницы Зиля Умутбаева.

В номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» третье место заняла Лена Максютова — заведующая отделением, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Городской клинической больницы №18. Третье место в номинации «Лучший стоматолог» заняла Лилия Фарвазова — заведующая отделением, врач-стоматолог-терапевт Стоматологической поликлиники №5.

«Серебро» в конкурсе в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» взял Равиль Мусин — врач скорой медицинской помощи городской больницы №1 города Октябрьского.

«В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и шести федеральных органов исполнительной власти. Рабочие группы определили победителей во всех номинациях. Победители представляли 36 субъектов Российской Федерации и шесть федеральных органов исполнительной власти», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Теги: конкурсы, здравоохранение
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