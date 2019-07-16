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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии открылся государственный «трехзвездочный отель» для животных

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления ветеринарии РБ

Фото: пресс-служба Управления ветеринарии РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке 15 июля открылась первая в Башкирии государственная зоогостиница «Зоодом». В «трехзвездочном отеле» для животных есть 12 стандартных номеров, три люксовых и два полулюксовых. В ней работают высококвалифицированные специалисты. Они кормят животных, гуляют и общаются с ними, следят за их здоровьем и чистотой. Владельцы животных могут в онлайн-режиме наблюдать за своим питомцем, поскольку в зале установлено видеонаблюдение.

Начальник Управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин отметил, что идея открытия зоогостиницы пришла в ходе рабочих поездок по субъектам России.

«После знакомства с работой коллег, сформировалось четкое понимание о будущих зоодомах. Необходимость внедрения данной практики в республике очень актуальна, поскольку у многих владельцев животных часто возникает проблема при планировании отдыха или отъезда, когда необходимо временно оставить четвероногого друга по той или иной причине», — сказал руководитель ведомства.

Идею поддержала Стерлитамакская межрайонная ветеринарная станция во главе с руководителем учреждения Иншаром Губайдуллином. Ветстанция за короткий период создала все условия для временного размещения животных.

Рядом с гостиницей расположена клиника. В ней есть новейшее специализированное оборудование для проведения лечения, диагностики и реабилитации животных. Преимущества клиники: полный спектр ветеринарных услуг в одном месте, это программы по профилактике заболеваний у животных: вакцинации, диспансерное обследование, мониторинг во время беременности, консультации по уходу и содержанию домашних питомцев, электронное чипирование животных, методы диагностической визуализации (УЗИ), амбулаторные процедуры, интенсивная терапия, хирургия, оформление ветеринарных документов.

Здесь каждый четвероногий почувствует заботу и любовь, и к каждому капризному найдется свой подход, отметили в пресс-службе Управления ветеринарии РБ.

Теги: домашние животные, Управление ветеринарии РБ
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