Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↓

EUR 70.85 ↑

16 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Экспертиза опровергла слухи о некачественной питьевой воде в поселке Зубово

ОБЩЕСТВО
Фото: bashinform.ru

Экспертиза опровергла слухи о некачественной питьевой воде в поселке Зубово Фото: bashinform.ru

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вода, подаваемая в поселок Зубово и в жилой комплекс «Зубово Life 2» под Уфой, является питьевой, отобранные пробы не выявили каких-либо нарушений. К такому выводу пришли эксперты Республиканского аналитического центра контроля качества воды (РАЦККВ) АО «Башкоммунводоканал». Сканы документов экспертизы опубликовала на своем сайте ГК «Жилой Квартал». Напомним, слухи о том, что вода в Зубово якобы не соответствует нормам качества, распространяются в социальных сетях и мессенджерах в последние несколько месяцев.

Согласно протоколу, подписанному ведущим инженером-микробиологом РАЦККВ, водопроводная вода, взятая из крана в Зубово, соответствует всем СанПиНам с точки зрения микробиологических показателей. Так, экспертиза не выявила ни общих колиформных бактерий, ни термотолерантных колиформных бактерий, а общее микробиологическое число при температуре 37 градусов соответствует нормам. Не нашли нарушений и в лаборатории по химическому составу показателей. Эксперты изучали запах воды при разной температуре, вкус, цветность, мутность, щелочность, жесткость и другие показатели, замерили содержание в пробах аммонийного азота, нитратов, нитритов, хлоридов-ионов. Ничего, что выходило бы за рамки санитарных норм, в зубовской воде обнаружено не было.

Вода в поселок «Зубово Life 2» поступает из водозабора «Шемяк» – также ее потребляют жители уфимской Нижегородки, поселков Чесноковка, Булгаково и ряда других, и каких-либо жалоб оттуда не поступало. «Источником слухов, на наш взгляд, служат заинтересованные лица, которые, видимо, намерены дискредитировать и управляющую компанию поселка, и застройщика», – считают в управляющей компании.

Напомним, в конце прошлого года власти Башкирии внесли изменения в республиканский закон «О питьевой воде». Как рассказал тогда «Башинформу» председатель Госсобрания Константин Толкачев, в новой версии закон будет регламентировать вопросы контроля над качеством воды (в том числе – общественного) и информирования населения о состоянии воды. Надзорные органы наделили правом увеличивать частоту отбора проб и контролировать качество воды по большему набору показателей. Правки в закон вносились для «усиления контроля за качеством питьевой воды» и «полного удовлетворения населения в питьевой воде», было отмечено в справке к законопроекту.

Теги: вода, экспертиза
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молнией убило пастуха и его лошадь
Сегодня в Дюртюлинском районе Башкирии от удара молнии погибли пастух и его лошадь. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, соо
В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими
В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения достав
Радий Хабиров после смертельного ДТП предложил не пускать за руль после трех нарушений
Большинство пассажиров автобуса, который перевернулся на трассе в Башкирии, погибли и пострадали из-за не пристегнутых ремней. Об этом в социальных сетях
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2022 года
Российское правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает РБК со ссылкой на Минтруд. [quote]«При форм
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть