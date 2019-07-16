Фото: bashinform.ru Экспертиза опровергла слухи о некачественной питьевой воде в поселке Зубово Фото: bashinform.ru

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вода, подаваемая в поселок Зубово и в жилой комплекс «Зубово Life 2» под Уфой, является питьевой, отобранные пробы не выявили каких-либо нарушений. К такому выводу пришли эксперты Республиканского аналитического центра контроля качества воды (РАЦККВ) АО «Башкоммунводоканал». Сканы документов экспертизы опубликовала на своем сайте ГК «Жилой Квартал». Напомним, слухи о том, что вода в Зубово якобы не соответствует нормам качества, распространяются в социальных сетях и мессенджерах в последние несколько месяцев.

Согласно протоколу, подписанному ведущим инженером-микробиологом РАЦККВ, водопроводная вода, взятая из крана в Зубово, соответствует всем СанПиНам с точки зрения микробиологических показателей. Так, экспертиза не выявила ни общих колиформных бактерий, ни термотолерантных колиформных бактерий, а общее микробиологическое число при температуре 37 градусов соответствует нормам. Не нашли нарушений и в лаборатории по химическому составу показателей. Эксперты изучали запах воды при разной температуре, вкус, цветность, мутность, щелочность, жесткость и другие показатели, замерили содержание в пробах аммонийного азота, нитратов, нитритов, хлоридов-ионов. Ничего, что выходило бы за рамки санитарных норм, в зубовской воде обнаружено не было.

Вода в поселок «Зубово Life 2» поступает из водозабора «Шемяк» – также ее потребляют жители уфимской Нижегородки, поселков Чесноковка, Булгаково и ряда других, и каких-либо жалоб оттуда не поступало. «Источником слухов, на наш взгляд, служат заинтересованные лица, которые, видимо, намерены дискредитировать и управляющую компанию поселка, и застройщика», – считают в управляющей компании.

Напомним, в конце прошлого года власти Башкирии внесли изменения в республиканский закон «О питьевой воде». Как рассказал тогда «Башинформу» председатель Госсобрания Константин Толкачев, в новой версии закон будет регламентировать вопросы контроля над качеством воды (в том числе – общественного) и информирования населения о состоянии воды. Надзорные органы наделили правом увеличивать частоту отбора проб и контролировать качество воды по большему набору показателей. Правки в закон вносились для «усиления контроля за качеством питьевой воды» и «полного удовлетворения населения в питьевой воде», было отмечено в справке к законопроекту.