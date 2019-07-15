К прохождению теста на эрудицию допущены 990 участников конкурса «Лидеры Башкортостана»

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

К прохождению теста на эрудицию допущено 990 участников кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана». Всего учетную запись на сайте конкурса создали 3486 человек, анкету заполнили 2092, загрузили копию паспорта — 1793, сняли и отправили видео-визитку — 1002, а сдали тест — 799. Результаты первого этапа будут известны 16 июля.

«В оргкомитете конкурса были готовы к такому отсеву, так как знали результаты федерального конкурса, где до первого этапа дошли лишь 50 процентов участников, заполнивших заявки», — пояснила заведующая отделом подбора резерва кадров Администрации Главы Башкирии Татьяна Саенко.

После теста на эрудицию отберут 500 человек, которые должны пройти тест на вербальные и невербальные способности. Тест определит 200 полуфиналистов, они встретятся в Уфе для очных испытаний. В финал выйдут 70 человек, и только 50 станут победителями.

«Пока, по результатам визиток, о потенциале участников говорить рано. Загрузка визиток была условием, которое подтверждало намерения кандидата участвовать. Есть участники, у которых виден опыт и публичных выступлений — они четко и ясно формулируют свои мысли, презентуют достижения. К просмотру визиток члены экспертной комиссии вернутся после очного тура», — сказала Татьяна Саенко.