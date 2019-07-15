Работники «Транснефть – Урал» стали призерами конкурса профмастерства в Самаре

Фото: Транснефть – Урал





Фото: Транснефть – Урал

УФА, 15 июл 2019.

Три работника АО «Транснефть – Урал» стали призерами корпоративного конкурса «Лучший по профессии» компании «Транснефть», который ежегодно проводится среди представителей тринадцати основных специальностей трубопроводной отрасли.

Так, лучший результат среди операторов товарных по нефтепродуктам показала Карина Насырова из Туймазинского нефтепроводного управления. В минувшем году Карина также представляла предприятие на конкурсе профмастерства – тогда она стала обладательницей серебряной медали.

Еще один туймазинец, Азат Хафизов, занял второе место среди слесарей по ремонту технологических установок. Таким образом, он тоже улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом, когда он поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Представительница Черкасского нефтепроводного управления, лаборант химического анализа Раушания Зарипова, принесла в копилку команды бронзовую награду.

Всего же участие в конкурсе, который проводился на базе АО «Транснефть – Приволга», приняли 212 представителей основных специальностей из 19 организаций системы «Транснефть» – победители региональных этапов по 13 специальностям. Кроме того, впервые в рамках конкурса прошли показательные соревнования ремонтных бригад и соревнования между специалистами служб общественных коммуникаций.

Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» проводится в компании «Транснефть» с 2001 года. Он позволяет повысить уровень подготовки представителей основных специальностей трубопроводной отрасли, служит эффективным средством передачи знаний и опыта, распространения лучших практик работы в трудовых коллективах организаций системы «Транснефть».