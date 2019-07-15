В Чекмагушевском районе Башкирии на благоустройство набережной направят 9,4 млн рублей
УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Чекмагушевском районе Башкирии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» планируют благоустроить набережную реки Чекмагуш.
На эти цели предусмотрено 9,4 млн рублей, которые выделят из бюджета сельского поселения.
Подрядчику предстоит демонтировать деревянные поручни на расстоянии 100 метров, выкорчевать сотню пней и свалить 400 деревьев. Вдоль берега уложат тротуарную плитку.
Работы планируется завершить до 20 октября 2019 года. Заявки на участие принимаются до 22 июля, аукцион состоится 24 июля.