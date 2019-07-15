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15 июля Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Шесть ученых из Башкирии получат гранты президента России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Шесть ученых из Башкирии получат гранты президента России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Четыре кандидата наук и два доктора из Башкирии получат гранты президента России. Их получателям вручит федеральный инспектор по республике Михаил Закомалдин в региональной приемной Владимира Путина.

Сумма грантов колеблется от 600 тысяч рублей (для кандидатов наук) до одного миллиона (для докторов). Это пособие выделяется для дальнейших исследований в разных областях науки.

По данным министерства образования региона, области исследования башкирских ученых затрагивают сельскохозяйственные, технические и инженерные науки, физику и астрономию, биологию и науки о жизни, математику и механику.

Напомним, с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года в России действует национальный проект «Наука», подписанный главой государства Владимиром Путиным. Сегодня страна занимает 11 место по числу статей в ведущих международных базах данных (около 80 тысяч статей в год, 2-3 процента от мирового объема); восьмое место — по числу патентов (около 50 тысяч в год), восьмое место — по объему внутренних затрат на исследования и разработки из всех источников (около 1 триллиона рублей); четвертое место — по числу исследователей (около 365 тысяч человек в сфере исследований и разработок, или 111 человек на 10 тысяч экономически занятого населения). Через шесть лет Россия должна по всем показателям войти в пятерку ведущих стран мира и на 50% увеличить финансирование исследований и разработок.

Теги: гранты президента РФ, Владимир Путин, ученые
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