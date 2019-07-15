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Восемь пострадавших в ДТП на территории Архангельского района эвакуируют в Татарстан

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Восемь пострадавших в ДТП на территории Архангельского района эвакуируют в Татарстан Фото: Соцсети

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Восемь пострадавших в автокатастрофе на территории Архангельского района Башкирии готовят к эвакуации санитарным транспортом в лечебные заведения Татарстана. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения РБ Максим Забелин.

В автобусе, который опрокинулся на трассе, находились 39 пассажиров и водитель. Шесть человек погибли, более 20 получили травмы. Первичная медпомощь была оказана на базе архангельской и кармаскалинской центральных районных больниц. Одного ребенка эвакуировали в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние стабильное.

Один пассажир находится в тяжелом состоянии. У него сочетанные травмы головы, конечностей, перелом таза. Утром 15 июля ему сделали операцию, установили внешнюю систему фиксации костей, обработали раны.

Два пациента временно нетранспортабельны. Как только их состояние позволит перенести поездку, их также отправят в Татарстан.

«Наши коллеги из Татарстана высказали пожелание о лечении пострадавших, кроме того, учитывается и мнение пациентов. Дома, как известно, и стены лечат. Стоит отметить, что мы готовы оказывать помощь вплоть до выписки», — сказал Максим Забелин.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим были привлечены 15 медицинских бригад, в том числе три — санавицации и одна психотерапевтическая бригада для оказания психологической помощи пострадавшим.

В настоящее время в стационарах Уфы находится 10 человек, в том числе один ребенок. 23 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Основные повреждения: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, единичные переломы.

Пункт временного пребывания был развернут в Архангельском районе в среднем учебном заведении. Психологическая помощь оказывалась непосредственно на месте происшествия и в местах пребывания пострадавших.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что по факту аварии региональным Следственным управлением возбуждено уголовное дело.

Теги: ДТП, Минздрав, пассажирский автобус
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