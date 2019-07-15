В Минздраве Башкирии доложили о дефиците кадров скорой медпомощи

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня укомплектованность врачами бригад скорой медицинской помощи в Башкирии составляет 54%, а средним медицинским персоналом — 78%. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики доложил и.о. руководителя регионального Минздрава Максим Забелин.

«Отрицательную динамику пока не удается переломить, — признал и.о. министра здравоохранения республики. — Мы намерены разработать программу стимулирования, особенно для приграничных районов, где работают одна-две бригады в смену».

По кадровому вопросу врио главы Башкирии Радий Хабиров обозначил, что это работа регионального министерства здравоохранения.

«Переламывайте эту ситуацию, потому что здесь вам точно главы не помогут», — сказал руководитель республики.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в текущем году в Башкирии для Станции медицинской помощи закупят 30 санитарных автомобилей.