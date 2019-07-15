Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02

EUR 71.01

15 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии доложили о дефиците кадров скорой медпомощи

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня укомплектованность врачами бригад скорой медицинской помощи в Башкирии составляет 54%, а средним медицинским персоналом — 78%. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики доложил и.о. руководителя регионального Минздрава Максим Забелин.

«Отрицательную динамику пока не удается переломить, — признал и.о. министра здравоохранения республики. — Мы намерены разработать программу стимулирования, особенно для приграничных районов, где работают одна-две бригады в смену».

По кадровому вопросу врио главы Башкирии Радий Хабиров обозначил, что это работа регионального министерства здравоохранения.

«Переламывайте эту ситуацию, потому что здесь вам точно главы не помогут», — сказал руководитель республики.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в текущем году в Башкирии для Станции медицинской помощи закупят 30 санитарных автомобилей.

Теги: скорая помощь, дефицит кадров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молодой видеоблогер признался, что месяц насиловал свою 10-летнюю сестру
В Башкирии 20-летний видеоблогер месяц насиловал свою несовершеннолетнюю сестру. В поступке он сам признался сотрудникам правоохранительных органов. «КП
В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами
В Башкортостане 14 июля в десятом часу вечера в ГИБДД РБ поступила информация об опрокидывании автобуса King Long XMQ с 39-ю пассажирами. Авария произошл
«Ребенок в критическом состоянии»: в Башкирии 8-летнюю девочку покусали соседские пчелы
Жительница Дуванского района Башкирии Ксения через соцсети обратилась к руководителю республики за помощью. В сообщении она указала, что ее 8-летнюю плем
В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими
В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения достав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть