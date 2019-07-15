Генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров

Фото: Концерн «Автоматика» «Автоматика» консолидирует производство на уфимских предприятиях «Прогресс» и «Магнетрон» Фото: Концерн «Автоматика»

УФА, 15 июл 2019.

Концерн «Автоматика» создает высокоэффективное производство гражданской промышленной электроники и телекоммуникационного оборудования в ходе присоединения АО Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» к АО «БПО «Прогресс». Производственные мощности обоих предприятий уже размещены на площадке завода «Магнетрон» на улице Кировоградской в Уфе. Юридически процесс реорганизации завершится в конце 2019 года. Консолидация позволит повысить операционную эффективность.

Решение о реорганизации предприятий было ранее принято Концерном «Автоматика» Госкорпорации «Ростех», куда входят предприятия. Оба бренда «Прогресс» и «Магнетрон» после реорганизации планируется сохранить.

Основной специализацией заводов был выпуск средств связи специального назначения для нужд Министерства обороны и иных силовых ведомств. В 2018 году началась активная деятельность по производству гражданской промышленной электроники и телекоммуникационного оборудования, а также существенная модернизация существующих специальных средств связи в интересах государственных заказчиков. Выпуск продукции гражданского назначения в 2018 году возрос почти в 10 раз по сравнению с 2016 годом, выручка в 2018 году составила более 60 млн рублей, планируется увеличение ее в два раза в 2019 году.

«Несмотря на то, что заводу «БПО «Прогресс» более 75 лет, он следует всем технологическим тенденциям современной отрасли электроники. Введена в эксплуатация современная автоматизированная линия поверхностного монтажа компонентов для выпуска серийных изделий, меняются и совершенствуются технологические процессы, пересматриваются все бизнес-процессы в целях повышения производительности труда и роста уровня клиентоориентированности персонала», – рассказал генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров .

На этом этапе особое внимание будет уделено обучению сотрудников в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также стимулированию персонала. Так, средняя заработная плата возросла на 27% за последние два года при одновременном повышении производительности труда, в том числе – за счет объемов производства.

Предприятия имеют общую историю. Деятельность УЗМ «Магнетрон» началась в 1982 году, когда был создан цех микроэлектроники на базе Производственного объединения «Прогресс». Позднее цех был реорганизован в УЗМ «Магнетрон» и в 2009 году полностью вышел из состава «Прогресса».