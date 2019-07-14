Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Уфе нашлись пропавшие в начале июля братья-подростки Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе спустя 11 дней нашлись пропавшие без вести братья-подростки. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» вечером 14 июля появилась хорошая новость: 12-летний и 11-летний школьники нашлись.

«Найдены. Живы. Спасибо всем за участие в поиске!», — написали в добровольцы в паблике.

В группе ﻿«РОО Поиск пропавших детей в Уфе и РБ» «ВКонтакте» волонтеры, которые также активно участвовали в розыскных мероприятиях, сообщили подробности.

﻿«12-го числа поступила заявка о пропавших ребятах, после чего мы взяли в обработку поступившую информацию. Далее начата работа по информированию населения через соцсети совместно с уголовным розыском и сотрудниками МВД. Сегодня, в 12.18 часов поступил звонок от свидетельницы, опознавшей пропавших по нашим ориентировкам, которая буквально недавно видела ребят в районе «Колхозного рынка», на территории которого она работает. Ее сообщение было передано в розыск. Когда ребята проходили мимо неё в очередной раз, девушке удалось задержать одного из них. Она обратилась в полицию. На место были направлены сотрудники ОДН, они-то и забрали парня, после этого нашли и второго ребенка, он был неподалеку. Скоро их передадут родителям», — рассказали в поисковой группе.

Как информировало агентство «Башинформ», подростки ушли из дома 3 июля и пропали. В поисках участвовали полицейские и волонтеры.