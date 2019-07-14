Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.02

EUR 71.01

14 июля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Академик РАН прокомментировал информацию о росте числа зараженных ВИЧ в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Академик РАН прокомментировал информацию о росте числа зараженных ВИЧ в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский объяснил РИА Новости рост числа зараженных ВИЧ в Башкортостане. Ранее в региональных изданиях появилась информация, что в Абзелиловском районе республики наблюдается существенный рост зараженных ВИЧ-инфекцией, а именно, что на на 100 тысяч жителей там выявлено 77 случаев заболевания.

«Здесь правильнее говорить не о заболеваемости, а о выявляемости, потому что, если мы поставили диагноз человеку, то это неизвестно, когда он заразился. Поэтому, когда выявляют больше людей, это может быть связано с тем, что обследовали какие-то группы, которые раньше не обследовали», — прокомментировал академик данные цифры.

Раньше считали, добавил он, что в селах ВИЧ мало распространен, но сегодня данные показывают, что уровень хоть и ниже городского, но тоже высокий.

«Лучше обследовали — больше выявили. В принципе Башкирия является одним из регионов, где высокий процент населения инфицирован ВИЧ. Но не следует удивляться, если в каком-то еще регионе ВИЧ начнет распространяться, потому что это инфекционная болезнь, она и должна распространяться», — сказал Вадим Покровский.

По его словам, в России примерно один процент взрослых заражен ВИЧ. Особенно поражена инфекцией группа в возрасте 30-40 лет: тут заболевших до двух процентов мужчин и до трех процентов женщин.

Теги: РАН, медицина, ВИЧ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молодой видеоблогер признался, что месяц насиловал свою 10-летнюю сестру
В Башкирии 20-летний видеоблогер месяц насиловал свою несовершеннолетнюю сестру. В поступке он сам признался сотрудникам правоохранительных органов. «КП
В Башкирии большегруз столкнулся со спецмашиной, есть жертвы
В Стерлитамакском районе Башкирии на 112-м километре автодороги Уфа-Оренбург произошло ДТП. Большегруз Volvo с цистерной столкнулся с микроавтобусом УА
Радий Хабиров в Чишмах посетил мечеть и православный храм
В ходе своей рабочей поездки по Чишминскому району Радий Хабиров посетил мечеть имени Хаджи Хусейн-бека и православный Успенский храм. Имам-мухтасиб Чиш
Врачи Чишминской больницы попросили у Радия Хабирова компьютерный томограф
Главный врач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров во время общения с Радием Хабировым рассказал о том, что лечебное заведение нуждается в аппарат
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть