Фото: ИА «Башинформ» Академик РАН прокомментировал информацию о росте числа зараженных ВИЧ в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский объяснил РИА Новости рост числа зараженных ВИЧ в Башкортостане. Ранее в региональных изданиях появилась информация, что в Абзелиловском районе республики наблюдается существенный рост зараженных ВИЧ-инфекцией, а именно, что на на 100 тысяч жителей там выявлено 77 случаев заболевания.

«Здесь правильнее говорить не о заболеваемости, а о выявляемости, потому что, если мы поставили диагноз человеку, то это неизвестно, когда он заразился. Поэтому, когда выявляют больше людей, это может быть связано с тем, что обследовали какие-то группы, которые раньше не обследовали», — прокомментировал академик данные цифры.

Раньше считали, добавил он, что в селах ВИЧ мало распространен, но сегодня данные показывают, что уровень хоть и ниже городского, но тоже высокий.

«Лучше обследовали — больше выявили. В принципе Башкирия является одним из регионов, где высокий процент населения инфицирован ВИЧ. Но не следует удивляться, если в каком-то еще регионе ВИЧ начнет распространяться, потому что это инфекционная болезнь, она и должна распространяться», — сказал Вадим Покровский.

По его словам, в России примерно один процент взрослых заражен ВИЧ. Особенно поражена инфекцией группа в возрасте 30-40 лет: тут заболевших до двух процентов мужчин и до трех процентов женщин.